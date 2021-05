Zwei Autos, zwei Motorräder und fünf Verletzte

Am Samstag gegen 11 : 15 Uhr ereignete sich auf der B 290 auf Höhe von Stimpfach im Kreis Schwäbisch Hall ein Verkehrsunfall bei dem zwei Autos und zwei Motorräder beteiligt waren. Alle vier Fahrer sowie eine Beifahrerin im Auto wurden verletzt — einer der beiden Motorradfahrer so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus kam.

Die 61 -​jährige Lenkerin eines KW VW Golf befuhr laut Polizeibericht die B 290 von Randenweiler in Richtung Steinbach/​Jagst und wollte nach links in Richtung Appensee abbiegen. Hierzu hielt sie an der Abzweigung an, da zwei Motorräder entgegenkamen. Ein hinter dem PKW fahrender 31 -​jähriger VW Golf-​Fahrer erkannte den wartenden PKW offenbar zu spät und fuhr auf den PKW der 61 -​Jährigen auf. Hierdurch wurde der PKW des 31 -​Jährigen auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und stieß mit dem Motorrad eines 55 -​Jährigen zusammen. Der hinter dem 55 -​jährigen BMW-​Fahrer fahrende 19 -​jährige Yamaha-​Fahrer konnte eine Kollision dadurch verhindern, indem er in die Wiese rechts der Fahrbahn auswich. Dort blieb er nach ca. 50 m an einem Bachbett liegen.

Der 31 -​Jährige Unfallverursacher und der 55 -​jährige Motorradfahrer wurden durch den Zusammenstoß jeweils schwer verletzt. Der 55 -​Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 28 -​jährige Beifahrerin im PKW des Unfallverursachers, sowie die 61 -​jährige VW Golf-​Fahrerin und der 19 -​jährige Yamaha-​Fahrer wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt.

Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ca. 40 . 000 Euro. An der Unfallstelle waren neben dem Rettungshubschrauber mehrere Notärzte und vier Rettungswagen im Einsatz. Mitarbeiter der Straßenmeister Crailsheim waren zur Sperrung der B 290 eingesetzt. Die Sperrung konnte gegen 13 : 30 Uhr aufgehoben werden.

