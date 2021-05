Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule: Wenn Pflichtlektüre Spaß macht

Danielle Becker von der Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule mit der Deutsch-​Pflichtlektüre, die tatsächlich auch Spaß machen kann. Foto: AvH

In Zeiten von Corona einen Literatur– und Theater-​Kurs zu leiten, ist eine große Herausforderung. Ein solcher Kurs lebt nämlich vom Interagieren miteinander. Vor diesem Hintergrund haben sich die Lehrkräfte Tobias Weiß und Janina Noz von der Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule überlegt, einen Workshop zu den Pflichtlektüren des aktuellen Abiturjahrgangs zu organisieren – und zwar in Kooperation mit Schauspielhäusern aus dem Ländle.

Montag, 24. Mai 2021

Thorsten Vaas

1814

2019

Die Schüler hatten an drei Nachmittagen die Möglichkeit, eine Inszenierung des Theaterstücks „Der goldne Topf“ (Theater Aalen), eine Inszenierung des „Steppenwolf“ (Junges Ensemble Stuttgart) und eine Inszenierung des „Faust“ (Junge Ulmer Bühne) digital als Streaming-​Angebot zu erleben. E.T.A. Hoffmanns Kunstmärchen „Der goldne Topf“ aus dem Jahreund seitAbiturthema schickt seinen Protagonisten Anselmus auf die Reise durch die bürgerliche und die fantastische Welt, die in der Wahrnehmung des poetischen Gemüts fließend ineinander übergehen. Doch die Zerrissenheit zwischen Alltagsrealität und Fantasie ist nicht nur ein ideologisches Dilemma, sondern auch eine Frage der Liebe. In der jeweils darauffolgenden Woche konnten sich die jungen Erwachsenen in einer Online-​Konferenz dann direkt mit den jeweiligen Schauspielern, Regisseuren und Intendanten über ihre ästhetischen Erfahrungen austauschen.Literatur und Theater ist eine Wahlfach, das an der Agnes-​von-​Hohenstaufen-​Schule im Gymnasium in der Jahrgangsstufe belegt werden kann. Finanziert wurde das Projekt über den M’Agnesium-Verein der Schule.

