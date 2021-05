Sisha verursacht Zimmerbrand mit hohem Sachschaden

Symbol-​Foto: gbr

Durch den unsachgemäßen Gebrauch einer Shisha kam es am Sonntag gegen 19 Uhr in Bopfingen-​Trochtelfingen in der Wuhrstraße zu einem Zimmerbrand.

Montag, 24. Mai 2021

Gerold Bauer

17 Sekunden Lesedauer



43

40

000

Durch die Polizei konnten zunächst alle Bewohner des Hauses aus dem Gefahrenbereich gebracht werden, bevor der Brand durch die Feuerwehr Bopfingen, die mitEinsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden konnte. Es entstand laut einer ersten Schätzung durch die Polizei ein Sachschaden in Höhe von rundEuro.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



128 Aufrufe

70 Wörter

53 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb