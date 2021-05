Vermisste Frau noch rechtzeitig gefunden

Symbol-​Bild: gbr

Ein glückliches Ende hatte am Pfingstmontag eine Vermisstensuche im Bereich Berglen im Rems-​Murr-​Kreis: Eine 53 -​Jährige konnte rechtzeitig gefunden und medizinisch versorgt werden. Sie ist wohlauf.

Montag, 24. Mai 2021

Gerold Bauer

15 Sekunden Lesedauer



53

Aufgrund der Vermisstenmeldung war davon auszugehen, dass sich-​Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Entsprechend intensiv waren am Nachmittag auch die Suchmaßnahmen, an denen sich neben einigenPolizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber und ein Personensuchhund beteiligten.

