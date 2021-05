Gruppe verprügelte einen 26 -​Jährigen

Mehrere Personen schlugen auf einen 26 -​Jährigen ein. So schildert das Polizeipräsidium Aalen einen heftigen Gewaltausbruch am Feiertag im Remstal.

Dienstag, 25. Mai 2021

Gerold Bauer

Gegen 18 : 20 Uhr schlugen laut Polizei am Pfingsmontag in Grunbach mehrere Personen auf einen 26 -​Jährigen ein. Die Täter seien teilweise mit Stangen bewaffnet gewesen und in unbekannte Richtung geflüchtet. Zur Suche nach den fünf dunkel gekleideten Unbekannten war auch ein Polizeihubschrauber über Grunbach eingesetzt. Um was es in dem Streit ging, lies sich bislang noch nicht klären, räumt die Polizei ein.







Der 26 -​Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, erlitt aber nach derzeitigem Kenntnisstand keine schwereren Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Remshalden übernommen.

