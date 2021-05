Kommentare auf Facebook: Aya Krkoutli gegen Hass und Hetze

Aya Krkoutli ist neue Co-​Landessprecherin der Grünen-​Jugend in Baden-​Württemberg. Eine Nachricht, die in sozialen Medien teilweise islamfeindliche Kommentare nach sich zog. Foto: Lysander Liermann

Aya Krkoutli ist 2013 aus Syrien nach Deutschland geflohen. Im Landtagswahlkampf der Grünen stand sie als Zweitkandidaten an der Seite der Schwäbisch Gmünder Abgeordneten Martina Häusler. Nun wurde Krkoutli zur Co-​Landessprecherin der Grünen-​Jugend in Baden-​Württemberg gewählt - was in sozialen Medien teilweise isalmfeindliche Kommentare nach sich zog.

Dienstag, 25. Mai 2021

20

„Es ist schade, dass wir in einer Zeit leben, in der solche Kommentare zur Normalität geworden sind. Vor allem als Frau mit Kopftuch und Migrationshintergrund wird man in den sozialen Medien oft angegriffen“, sagt die-​Jährige im Gespräch mit der RZ.

