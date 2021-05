Pfingstgottesdienst auf der Pfarrwiese in Täferrot

Foto: dw

Nach einer pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr trafen sich in diesem Jahr am Pfingstmontag wieder zahlreiche Gläubige der Seelsorgeeinheit Leintal, des Distriktes Schwäbischer Wald und Iggingen zu einem ökumenischen Gottesdienst „im Grünen“ auf der Pfarrwiese bei der Afra-​Kirche in Täferrot.

Dienstag, 25. Mai 2021

Gerold Bauer

26 Sekunden Lesedauer



Musikalisch begrüßt wurden sie vom Posaunenchor Tierhaupten unter Leitung von Gerhard Beiswenger, bei den Gemeindeliedern unterstützte Werner Bruckmeier mit seinem Gesang. „Schön, dass sie gekommen sind und trockenes Wetter und sich selbst mitgebracht haben“, freute sich der Täferroter Pfarrer Uwe Bauer, der gemeinsam mit Pastoralreferentin Beate Jammer diesen Pfingstgottesdienst gestaltete.





Die Rems-​Zeitung war vor Ort und berichtet in der Dienstagsausgabe über die ökumenische Feier!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



191 Aufrufe

106 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Täferrot ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb