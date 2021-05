Polizeihubschrauber sucht einen in Weinstadt vermissten Mann

Foto: rz

Schon seit mehreren Stunden wird in Weinstadt im Rems-​Murr-​Kreis ein 83 -​jähriger Mann vermisst und von der Polizei gesucht. Unter anderem ist auch ein Hubschrauber in die Suche einbezogen.

Dienstag, 25. Mai 2021

Edda Eschelbach

SeitUhr wird ein-​Jähriger von einem Gartengrundstück im Roten Weg vermisst. Er ist möglicherweise orientierungslos und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Der-​Jährige ist ca.cm groß, hat volle weiße Haare und ist sehr schlank. Er ist zu Fuß unterwegs. Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen Regenjacke, einer Jeanshose und braunen Schuhen. Neben einigen Polizeistreifen ist auch ein Hubschrauber in die Suchmaßnahmen eingebunden. Hinweise, die zum Auffinden des Vermissten führen könnten, werden an das Polizeirevier Waiblingen () oder über Polizeinotruferbeten.

