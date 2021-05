RZ-​Serie Burgen und Kastelle: Der Hohenstaufen und seine Burgruine können viel erzählen

Der geschichtsträchtige und sagenumwobene Hohenstaufen mit seiner gleichnamigen Burgruine mitten im kaiserlichen Stauferland ist eine sowohl historisch als auch landschaftlich ganz besondere Erscheinung: Der Hohenstaufen ist ein Landschafts– und Kultursymbol für das ganze Land, denn auf dem 684 Meter hohen Bergkegel thronte einst die Stammburg des Herrschergeschlechts der Staufer. Um diesen Ort geht es im Teil 2 der RZ-​Serie „Burgen und Kastelle — Auf den Spuren von Rittern und Römern“

In klaren Tagen reicht vom Hohenstaufen der Weitblick bis zu den rundKilometer entfernten Alpen. Auf der anderen Seite der Blick zur Flughafen Stuttgart und zu den im Sonnenuntergang funkelnden Glasdächern der Messe Stuttgart. Die Welt und ihre Gegenwart wird hier oben mit ihrem Weit– und Rückblick auf Landschaft und Historie klitzeklein. Ein Berg wie kein anderer im Südwesten Deutschlands, der zu allen Jahreszeiten besondere Reize auf Ausflügler und Wanderer ausübt. Auf demMeter hochgelegenen Plateau erzählen Mauerreste und Ausgrabungen von der Stammburg der Stauferdynastie, die dort im Mittelalter thronte. Vor ziemlich genauJahren wusste sogar der berühmteste Vertreter des Herrschergeschlechts, Kaiser Barbarossa, ganz gewiss diese Rundum-​Fernsicht zu schätzen. Weitblick war schließlich wichtig, um das Reich der Staufer bis weit hinab nach Süditalien und zeitweise sogar die Heilige Stadt Jerusalem zu regieren und zu schützen. Mehr über den geschichtsträchtrigen Berg mit seiner Burgruine am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

