Stefan Brixi — Herr über das Reich der Filmkulissen

Viele internationale Kino-​Stars sowie Serien-​Helden aus dem Fernsehen standen und stehen in München vor der Kamera. Leiter der Bavaria-​Filmstadt ist der Gmünder Stefan Bryxi – und die Besucherinnen und Besucher des 4 -​D-​Kinos werden dort im Film von Schauspieler Christof Arnold begrüßt. Auch er stammt aus der Stauferstadt.

Dienstag, 25. Mai 2021

Gerold Bauer

Zu Grünwald im Isartal hausten nicht nur die vielbesungenen „Alten Rittersleut!“ – in diesem Münchner Stadtteil befindet sich auch ein ganz besonderes Areal mit großen Hallen und anderen Gebäuden, in denen Kino-​Filme, Fernsehserien und TV-​Shows gedreht werden. Buchstäblich mitten in diesen Kulissen hat Stephan Bryxi seine „Kommandozentrale“ – nämlich in jenem Eisenbahn-​Waggon, wo in der Neuverfilmung des Erich-​Kästner-​Klassikers „der Nichtraucher“ wohnte. „Von hier habe ich alles im Blick“, sagt er — und von diesem kleinen Raum aus kümmert er sich darum, dass sich der Besucherbereich der Filmstadt immer wieder verändert. Sobald ein Film fertig ist und die Kulisse nicht mehr benötigt wird, prüft er, ob man sie nicht zumindest teilweise dem Publikum in der Dauerausstellung präsentieren kann. Dabei geht es natürlich auch ums Geld — und daher gehört das Budget der Filmstadt ebenfalls zu seinen Verantwortungsbereich.







Nach über 200 Tagen Corona-​Zwangspause hat die Bavaria-​Filmstadt an Pfingsten wieder ihre Tore für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Die Rems-​Zeitung hat den Gmünder in München besucht und schildert in der Dienstagausgabe, wie aus einem fußballbegeisterten Politikwissenschaftler der „Herr über das Reich der Filmkulissen“ wurde.







