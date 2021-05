Badesaison: Gmünder Freibäder öffnen ab dem 29 . Mai

Foto: esc

In Schwäbisch Gmünd soll diese Woche noch die Badesaison eröffnet werden. So es die 7 -​Tage-​Inzidenz zulässt, ist geplant, dass am Samstag, 29 . Mai, das Bud Spencer Bad den Anfang macht und anschließend das Freibad in Bettringen am Montag, 31 . Mai, ebenfalls wieder öffnet. Das teilen die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd am Mittwoch, 26 . Mai, mit.

Mittwoch, 26. Mai 2021

Edda Eschelbach

5 Minuten Lesedauer



Gute Nachrichten für alle Schwimmfans und Sonnenanbeter. Die Bäderbetriebe Gmünd wollen das Bud Spencer Bad am Samstag, 29 . Mai, öffnen. Das Freibad Bettringen folgt aufgrund des schlechten Wetters und der damit einhergehenden niedrigen Wassertemperaturen zwei Tage später – am Montag, 31 . Mai.







Voraussetzung für die Lockerung ist das Außerkrafttreten der sogenannten Bundesnotbremse. Die Sieben-​Tage-​Inzidenz im Ostalbkreis muss dafür an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegen, erst dann können die Bäderbetriebe die Freibäder öffnen.





„Wir hatten letztes Jahr bereits ausgiebig an unserem Hygienekonzept gearbeitet und ein neues Online-​Ticketsystem eingeführt. Davon können wir dieses Jahr profitieren und darauf aufbauen“, sagt Peter Ernst, Geschäftsführer der Bäderbetriebe Schwäbisch Gmünd. „Wir haben uns eine baldige Öffnung der Freibäder gewünscht und haben daher bereits seit Längerem mit den Vorbereitungen begonnen“, so Ernst weiter.







Was ist neu? Einlassregelung





Für den Einlass ins Freibad müssen Besucher und Besucherinnen einen negativen Covid-​ 19 -​Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorweisen. Eine kostenlose Teststation steht Kunden und Kundinnen direkt am Eingang des Bud Spencer Bades von Montag bis Sonntag ab 7 . 30 Uhr bis 19 Uhr zur Verfügung. Das Schnelltestzentrum geht ab Montag, 31 . Mai, in Betrieb. Für dieses Wochenende bitten die Bäderbetriebe sich an einer der zahlreichen offiziellen und kostenlosen Schnellteststationen in Schwäbisch Gmünd testen zu lassen. Kein negativer Schnelltest ist notwendig, wenn Kunden über eine seit 14 Tagen vollständige abgeschlossene Impfung gegen Covid-​ 19 verfügen oder als genesene Personen gelten, welche in den letzten sechs Monaten eine Infektion mit dem Corona-​Virus hatten. Als genesen gilt auch, wer den Nachweis einer Erstimpfung in Verbindung mit einer überstandenen Corona-​Erkrankung erbringen kann. Bitte halten Sie für eine schnellere Kontrolle Ihren Nachweis bei Eintritt bereit.







Eintrittskarten im Voraus buchen





Im Bud Spencer Bad können gemäß der Einlassbeschränkung ( 20 m² pro Besucher) maximal 500 Besucher und im Freibad Bettringen maximal 160 Gäste, sich zeitgleich im Bad aufhalten. Aufgrund dieser Vorgabe können auch in diesem Jahr wieder keine Saisonkarten angeboten werden.







Die Bäderbetriebe sind verpflichtet Warteschlangen zu vermeiden. Deshalb können Tickets im Voraus über ein Online-​Ticketsystem auf der Bäderseite – www​.gmuen​der​-baeder​.de – gebucht werden. Die Buchung der Tickets ist ab Donnerstag, 27 . Mai, um 10 Uhr möglich. Zunächst können Tickets bis zu drei Tagen im Vorfeld gebucht werden. Sobald die Inzidenzzahlen stabil unter 100 bleiben, können Eintrittskarten bis zu sieben Tage im Voraus gebucht werden. Das Ticket erhält der Kunde per Mail und kann es entweder ausdrucken oder per QR-​Code mit dem Handy am Eingang einscannen. Das Ticketsystem hat noch einen weiteren Nutzen: Beim Kauf der Tickets müssen die Kontaktdaten angegeben und für vier Wochen aufbewahrt werden. „Die Aufbewahrung ist für uns, aufgrund der aktuellen Corona-​Verordnung, Pflicht und lässt sich über das digitale System am einfachsten lösen. Natürlich werden die Daten nach der Aufbewahrungsfrist von 30 Tagen unverzüglich gelöscht“, erklärt Ernst.







Ein stationärer Erwerb der Tickets ist in Ausnahmefällen möglich, ebenso können bereits erworbene Wertkarten von den Stadtwerken in ein gültiges Ticket umgetauscht werden. Der Ticketumtausch ist nur vor Ort an den Kassen im Bud Spencer Bad und im Freibad Bettringen möglich. Hier wird das bereits erworbene Ticket oder der Gutschein in ein Online-​Ticket umgetauscht und den Kunden auf Wunsch ausgedruckt oder per Mail zugeschickt. Pro Buchung können maximal sieben Tickets erworben werden. Ebenso wird es nur vier unterschiedliche Ticketkategorien geben: Tageskarte Erwachsener, Tageskarte Erwachsener Stadtwerke-​Kunde, Tageskarte Begünstigter und Tageskarte Begünstigter Stadtwerke-​Kunde.





Schichtregelung — Öffnungszeiten







Wie letztes Jahr wird es wieder an einem Tag unterschiedliche Schichten geben, um möglichst vielen Gästen den Besuch der Freibäder zu ermöglichen. Folgende Zeiträume stehen für das Bud Spencer Bad zur Auswahl: von 7 . 30 Uhr bis 11 . 30 Uhr und von 12 Uhr bzw. 12 . 30 Uhr bis Badeschluss. Um eine Warteschlange zu vermeiden, wird es bei der zweiten Schicht im Bud Spencer Bad einen Einlass in zwei Stufen geben – ab 12 Uhr werden 250 Badegäste eingelassen, ab 12 . 30 Uhr die restlichen 250 Gäste. Natürlich ist ein Eintritt auch zu späteren Zeiten jederzeit möglich.







Im Freibad Bettringen kann zwischen 10 Uhr bis 12 Uhr und 12 . 30 Uhr bis Badeschluss gewählt werden. Jeweils zum Ende der Schicht werden die Badegäste per Lautsprecherdurchsage aufgefordert das Bad zu verlassen.







In beiden Bädern kann ab 17 Uhr der vergünstigte Abendtarif gebucht werden. „Auf das traditionelle Frühschwimmen im Bud Spencer Bad kann sich jeder freuen“, lässt Ernst mit Vorfreude anklingen. Dieses wird aufgrund der Corona-​Situation schon am kommenden Donnerstag, den 3 . Juni möglich sein. Hier wird das Bad schon um 6 . 30 Uhr geöffnet.







Respektvoller Umgang in den Bädern





Im Freibad weisen Plakate, Schilder und Informationstafeln auf die Abstands– und Hygieneregeln hin, welche auch im Wasser gelten. Dadurch wird ein sorgenfreier Wasserspass garantiert, bei dem nach Angaben des Umweltbundesamtes Viren durch das vorhandene Chlor abgetötet werden. Im Sportbecken und im Nichtschwimmerbecken sind Leinen gespannt, um ein Richtungsschwimmen zu ermöglichen. Damit der Abstand auch im Wasser eingehalten wird, können Sportschwimmer in den mittleren Bahnen schwimmen und langsamere Schwimmer außen ihre Runden drehen. Die Sammelumkleiden sind geschlossen, auch nicht jede Einzelumkleide ist nutzbar. Im Toiletten– und Duschbereich sind die Zugangskontrollen automatisiert. Im Kassen-​, Umkleide– und Toilettenbereich gilt eine Maskenpflicht und nach dem Betreten des Freibads ist es Pflicht, sich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. „Alle Vorbereitungen laufen bis zur Eröffnung auf Hochtouren. Wir freuen uns, dass wir jetzt mit der diesjährigen Freibadsaison starten können“, sagt Thomas Vetter, Leiter der Bäderbetriebe Gmünd. Bei der Einhaltung der Regeln setzen Vetter und sein Team vor allem auf die Eigenverantwortlichkeit der Gäste. Allerdings wird auch das Personal einen Blick auf die Einhaltung der Regeln haben, schmunzelt Herr Vetter.







Das Konzept für die Freibaderöffnung unter Pandemiebedingungen wird jederzeit entsprechend der aktuellen Lage und politischen Beschlüssen angepasst. „Trotz der vielen Vorsichtsmaßnahmen freuen wir uns wieder auf eine schöne Freibadsaison 2021 “, sagt Ernst.







Hintergrundinformation





· Öffnungs– und Eintrittspreise Bud Spencer Bad:





Schicht 7 . 30 Uhr bis 11 . 30 Uhr Donnerstag (Frühschwimmen): ab 6 : 30 Uhr







Erwachsener SWK*: 3 , 10 €

Erwachsener: 3 , 20 €

Begünstigter SWK: 2 , 30 €

Begünstigter: 2 , 40 €







Schicht ab 12 Uhr ( 250 Badegäste); ab 12 . 30 Uhr ( 250 Badegäste) bis Badeschluss.







Erwachsener SWK*: 5 , 00 €

Erwachsener: 5 , 20 €

Begünstigter SWK: 3 , 00 €

Begünstigter: 3 , 20 €







Abendkarte ab 17 Uhr







Erwachsener SWK*: 3 , 10 €

Erwachsener: 3 , 20 €

Begünstigter SWK: 2 , 30 €

Begünstigter: 2 , 40 €







· Öffnungszeiten– und Eintrittspreise Freibad Bettringen:







Schicht 10 Uhr bis 12 Uhr (mittwochs, sonn– und feiertags ab 9 Uhr)







Erwachsener SWK*: 1 , 80 €

Erwachsener: 2 , 00 €

Begünstigter SWK: 1 , 10 €

Begünstigter: 1 , 20 €







Schicht 12 . 30 Uhr bis Badeschluss







Erwachsener SWK*: 3 , 60 €

Erwachsener: 4 , 00 €

Begünstigter SWK: 2 , 20 €

Begünstigter: 2 , 40 €







Abendkarte ab 170 Uhr





Erwachsener SWK*: 1 , 80 €

Erwachsener: 2 , 00 €

Begünstigter SWK: 1 , 10 €

Begünstigter: 1 , 20 €







*SWK: Stadtwerke-​Kunde





**) Begünstigte sind: Jugendliche unter 16 Jahre sowie Vollzeitschüler einschl. PFS (Schulzeitdauer wenigstens 1 Jahr), eingeschriebene Studenten deutscher Hoch– oder Fachhochschulen (ohne Seniorenhochschule); Auszubildende; Bundeswehrangehörige, die nachweisen, dass sie ihre Wehrpflicht ableisten (nicht Zeitsoldaten); Zivilen-​Ersatzdienst-​Leistende/​Bundesfreiwilligendienst-​Leistende; Schwerbehinderte ab 50 % GdB – je gegen Vorlage gültiger Ausweise oder amtlicher Unterlagen. Bei Kontrollen im Freibad haben sich diese Personen entsprechend auszuweisen.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



145 Aufrufe

1285 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb