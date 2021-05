Gmünder Impfmarathon: Innerhalb von Minuten 250 Termine vergeben

Foto: hs

In Schwäbisch Gmünd laufen die Vorbereitungen für den Impfmarathon in der Großsporthalle am Samstag, 29 . Mai. Der Ansturm bei der Online-​Terminvergabe am Mittwoch war enorm.

Mittwoch, 26. Mai 2021

Heino Schütte

29 Sekunden Lesedauer



12

250

16

400

17

40

UmUhr wurde die Anmeldemöglichkeit auf der Homepage der Stadtverwaltung freigeschaltet. Innerhalb von Minuten, so Rathaus-​Pressesprecher Markus Herrmann, seien schonTermine vergeben worden, gegenUhr waren es dann auch schon. Er habe keinen Zweifel, dass dieses zusätzliche Impfangebot ausgebucht sein werde. Es handelt sich um eine Initiative der Ärzteschaft mit tatkräftiger Unterstützung des Malteser Hilfsdienstes und der DRK-​Bergwacht.Ärztinnen und Ärzte sowie rundHelferinnen und Helfer der beiden Hilfsorganisationen werden am Samstag im Einsatz sein.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



119 Aufrufe

117 Wörter

33 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb