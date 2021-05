Wental: Mehr Raum für seltene Tiere und Planzen

Eigentlich ist der Boden auf dem Albuch sehr kalkig. Nur an wenigen Stellen wurde der Kalk schon in grauer Vorzeit ausgewaschen. Das Wental ist so eine Stelle, wo der Boden sauer ist und sich deshalb einige seltene Tiere und Pflanzen nur dort ansiedeln.

Mittwoch, 26. Mai 2021

Gerold Bauer

Der Landschaftserhaltungsverband im Ostalbkreis hat in Kooperation mit ForstBW das Biotop nun erweitert. Dabei sind die Männer mit ihren schweren Maschinen und Motorsägen offensichtlich sehr behutsam vorgegangen, den selbst Leuten, die immer wieder zwischen Bartholomä und Steinheim unterwegs sind, fällt auf den ersten Blick gar nicht auf, dass direkt neben der Straße –zig Bäume fehlen.







Was am Wental so besonders ist, wie dieser Charakter durch die richtige Pflege erhalten bleibt und was in den vergangen Wochen dort konkret gemacht wurde, steht am 26 . Mai in der Rems-​Zeitung!



