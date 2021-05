FC Ermis Gmünd: Fünf Neue, Trainer Vasiliadis verlängert

Der Fußball-​B-​Ligist FC Ermis Schwäbisch Gmünd hat gleich fünf Neuzugänge für die neue Saison verpflichtet. Georgios Vasiliadis wird weiterhin auf der Trainerbank des FC Ermis sitzen.

Donnerstag, 27. Mai 2021

Alex Vogt

Laut einer Pressemitteilung des FC Ermis Schwäbisch Gmünd aus der Kreisliga B, Staffel I, werden alle Spieler aus dem aktuellen Kader auch in der kommenden Saison dem Verein treu bleiben. Mit einer Ausnahme, wechselt doch Dardan Kelmendi zum A-​Ligisten TSB Gmünd. Außerdem geht der FC Ermis gemeinsam mit Trainer Georgios Vasiliadis in die Spielzeit/​. Vasiliadis ist bereits seit OktoberErmis-​Trainer.Für die kommende Saison kann der B-​Ligist gleich fünf Neuzugänge vermelden. Vom Ligakonkurrenten Türkgücü Gmünd kommen Bayram Güntay, Ahmet Demir, Hasan Demiröz und Vincenzo Copolla. Der fünfte Neue ist Georgios Dassiopoulos von POES Schorndorf. „Die neuen Spieler verjüngen unser Team und verstärken uns in der Breite“, freut sich Trainer Georgios Vasiliadis über diese fünf Neuverpflichtungen.

