Verkehr gefährdet: Amtsgericht Gmünd verhängt Geldstrafe

Das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd hat am Donnerstag einen 45 -​jährigen Mann zu einer Geldstrafe über 4500 Euro verurteilt. Er fuhr mit einem sehr hohen Promille-​Gehalt Auto und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer.

Donnerstag, 27. Mai 2021

Die Sitzung wurde von Richter Yannic Röhm geleitet. Staatsanwältin Marlen Kühneisen verlas zu Beginn der Verhandlung den Strafbefehl vom. Oktoberund warf dem Angeklagten vor, am. OktoberzwischenundUhr mit seinem Pkw von Mutlangen nach Schönhardt gefahren zu sein, obwohl er dazu alkoholbedingt nicht mehr in der Lage war. Mehr, unter anderem wie hoch der Promille-​Gehalt des Angeklagten zum Tatzeitpunkt war, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Mai.

