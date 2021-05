Corona-​Lockerung: Vorbereitung auch beim „M7“ in Schwäbisch Gmünd

Corona-​Lockerung: Vorbereitung auch beim „M 7 “ in Schwäbisch Gmünd

Foto: hs

Darauf haben die Menschen im Ostalbkreis lange gewartet: Weil die Inzidenz in den letzten Tagen stabil unter die Marke 100 gerutscht ist, dürfen nun auch wieder Straßencafes, Biergärten und Restaurants öffnen. Hier freuen sich stellvertretend für ihre Zunft Franz Hahn und Ute Fuchs vom „M 7 “ auf dem Gmünder Marktplatz.

Freitag, 28. Mai 2021

Heino Schütte

27 Sekunden Lesedauer



Das Aufatmen bei den Gastwirten ist förmlich zu spüren, ebenso die Vorfreude den Gästen. Einige konnten es am Freitag kaum abwarten und veranstalteten mancherorts vorab ein „Probesitzen“ mit ihrem To-​go-​Cafe, der dann ab Samstag endlich auch wieder zu einem „Cafe to sit“ oder auch „to seat“ werden darf. Und auch die Sonne soll dazu, so die Wetterprognose, endlich mal wieder lachen.

