Ideenreiches Mutlangen: Auf gute Nachbarschaft

Mutlangen hat den Tag der Nachbarn gefeiert – soweit es eben möglich war, angesichts der nach wie vor geltenden Coronaregeln. Sonne und gute Laune drängten die Pandemie in den Hintergrund.

Freitag, 28. Mai 2021

Am Tag der Nachbarn zeigte sich Mutlangen von einer neuen Seite: als Backparadies. Auf dem Lammplatz hat die E-​Jugend des TSV Mutlangen selbstgebackenen Kuchen verkauft. Ein Fest hatten die Bewohner der Senioreneinrichtung St. Markus, wo ebenfalls ein großes Kuchenbüffet aufgebaut worden war. Zum beliebten Treffpunkt wurde auch der Wildpflanzenpark.







Worüber sich die Bürgerinnen und Bürger von Mutlangen am Freitagnachmittag sonst noch freuen konnten, steht am 29 . Mai in der Rems-​Zeitung.



