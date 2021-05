Lockerung der Corona-​Maßnahmen im Ostalbkreis: Freude bei der Gastronomie und im Einzelhandel

Bereits jetzt bilden sich beim Testzelt am Gmünder Marktplatz Menschenschlangen. Foto: nb

In vielen Landkreisen werden in dieser Woche angesichts der sinkenden Inzidenzwerte die Corona-​Maßnahmen gelockert. Auch im Ostalbkreis freuen sich Vertreter des Tourismus, der Gastronomie, der Kultur und der Hotellerie, dass hier ab Samstag die Bundesnotbremse außer Kraft tritt und verschiedenste Bereiche unter Auflagen öffnen dürfen.

Freitag, 28. Mai 2021

Nicole Beuther

Die Aufbruchstimmung, die kurz nach der offiziellen Mitteilung des Landratsamtes über das Außerkraftsetzen der Bundesnotbremse zu spüren war, zeigte sich am Donnerstag an ganz unterschiedlichen Stellen: In den Außenbereichen der Gastronomiebetriebe wurde dem Unkraut der Garaus gemacht, in den Restaurants wurde aufgeräumt, gefegt und lange ungenutztes Geschirr gespült, in den Hotels wurden erste Buchungsanfragen bestätigt und im Einzelhandel, der bereits seit einigen Tagen Click & Meet anbieten darf, wurden letzte Details geklärt. Auch hier ändert sich ab Samstag etwas Grundlegendes.







Über die Stimmung im Einzelhandel und in der Gastronomie und die Frage, ob die Testkapazitäten in Gmünd ausreichen, berichtet die RZ in der Freitagausgabe.



