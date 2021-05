Unfall in Lauterburg: Radfahrer kollidiert mit einem Reh

Foto: roja48 /​pix​e​lio​.de

Am Freitag war in den frühen Morgenstunden ein Radfahrer auf dem Waldweg vom Skilift in Lauterburg nach Essingen unterwegs, als ihm auf Höhe des Remsursprungs ein Reh in die Quere kam. Der 16 -​jährige Radler kam zum Sturz und hat sich dabei leicht verletzt, das Reh lief weiter — beging sozusagen Fahrerflucht.

Freitag, 28. Mai 2021

Marcus Menzel

500

Das Tier wurde von dem Fahrrad erfasst und beide Beteiligten stürzten auf den geschotterten Waldweg. Während das Tier offensichtlich unverletzt in den Wald flüchten konnte, blieb der Radfahrer mit Schürfwunden an den Armen, zerrissener Kleidung und einem beschädigten Mountainbike zurück. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der junge Mann fuhr anschließend bis nach Aalen zu seiner Arbeitsstelle weiter, während sein Vater den Unfall der Polizei meldete.

