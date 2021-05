Neustart nach Corona-​Pause: Musikschulen im Ostalbkreis bereiten sich vor

Die Musikschulleiter Friedemann Gramm, Manfred Fischer und Martin Pschorr (von links). Foto: nb

Nach langer Corona-​Pause dürfen die Musikschulen wieder in Präsenz unterrichten. Auch die Musikschulen in Waldstetten, Gmünd und Heubach planen den Neustart und betonen, dass der Präsenzunterricht den Kern ihrer Arbeit bildet. Doch der Onlineunterricht hat sich bewährt und soll auch weiterhin eine große Rolle spielen.

Samstag, 29. Mai 2021

Nicole Beuther

27 Sekunden Lesedauer



Insgesamt werden an den Musikschulen in Heubach, Gmünd und Waldstetten 3600 Schüler unterrichtet. Die wichtigste Botschaft der drei Musikschulleiter: Auch in den vergangenen Monaten war dies möglich; das Fazit der Musikschulleiter ist durchweg positiv.





Was für die Zukunft geplant ist, weshalb das Digitale weiter eine große Rolle spielen wird und wie neue Musikschüler gewonnen werden sollen, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



146 Aufrufe

109 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb