Volle Innenstadt und fröhliche Menschen am Tag 1 der Lockerung

Foto: zi

Im Laufe des Vormittags wurde es zunehmend belebter in der Gmünder Innenstadt. Man sah viele fröhliche Gesichter, die es sichtlich genossen, dass Cafés wieder offen haben.

Samstag, 29. Mai 2021

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



In den Läden, so der erste Eindruck, wurde am Eingang fleißig vom Personal kontrolliert und protokolliert, um die für eine Inzidenz unter 100 geltenden Regen einzuhalten. Kein Riesenandrang, aber immerhin rund 50 Badegäste suchten im Schießtal Badespaß. Es gab nur vereinzelt Diskussionen, weil manche online keine der limitierten Tickets vorbestellt hatten.





Natürlich hält die RZ ihre Leserinnen und Leser auf dem Laufenden, wie sich das erste Wochenende mit Corona-​Lockerungen gestaltet!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



311 Aufrufe

97 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb