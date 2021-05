Betrunkener Mann leistet Widerstand

Mehrere Anrufer meldeten sich am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr bei der Polizei und teilten mit, dass derzeit drei junge Männer von Pfahlbronn in Richtung Alfdorf gehen und dabei Leitpfosten beschädigen würden. Kurz darauf traf die hinzugerufene Streife die drei Personen an. Zwei der drei Männer führten noch Leitpfosten, die sie zuvor herausgerissen hatten, mit sich.

Montag, 03. Mai 2021

Nicole Beuther

Alle drei Männer im Alter vonundJahren waren deutlich alkoholisiert. Da sich gegen den-​Jährigen der Verdacht ergab, dass er trotz seiner erheblichen Alkoholisierung mit dem Fahrrad unterwegs war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Als dies dem-​Jährigen mitgeteilt wurde, verhielt er sich äußerst aggressiv und weigerte sich, mit den Beamten mitzukommen. Erst als eine weitere Polizeistreife vor Ort eintraf, konnten dem Mann letztlich unter heftiger Gegenwehr Handschließen angelegt werden. Hierbei beleidigte er die Polizisten mehrfach. Die beiden Begleiter des Mannes kamen einem zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht nach und mussten durch weitere Beamte davon abgehalten werden, dem-​Jährigen zur Hilfe zu kommen. Diesem wurde letztlich eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Alle drei Personen müssen nun mit entsprechenden Strafverfahren rechnen.

