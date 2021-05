Gerster kehrt zurück zum SV Pfahlbronn

Foto: RZ

Personelle Neuigkeiten beim SV Pfahlbronn: Christian Gerster wird ab der kommenden Saison wieder für den Aufstiegskandidaten der Fußball-​Kreisliga B, Staffel I, auflaufen. Der 27 -​jährige Mittelfeldspieler kehrt nach drei Spielzeiten beim Bezirksligisten TSV Großdeinbach zurück an den Haubenwasen, um dort künftig verstärkt seine Erfahrung an die verjüngte Mannschaft weiterzugeben.

Montag, 03. Mai 2021

Alex Vogt

1 Minute 19 Sekunden Lesedauer



27

1

2013

2015

80

2018

19

Das Kapitel SV Pfahlbronn wird für Christian Gerster ab Sommer fortgesetzt, ganz zur Freude der Verantwortlichen. Trainer Tuna Tözge wie auch Abteilungsleiter Adrian Ackermann sind sich sicher, dass der Neuzugang, der eigentlich keiner ist, keinerlei Anlaufschwierigkeiten haben wird: „‚Gersti‘ ist ziemlich beliebt in Pfahlbronn und passt sportlich wie charakterlich perfekt in unser Team hinein.“In den Worten der beiden SVP-​Macher kommt deutlich zum Ausdruck, dass Gerster beim SVP künftig eine Schlüsselrolle zukommen wird. „Er ist ein absoluter Allrounder auf dem Platz und kann beinahe alle Positionen spielen“, freut sich Tözge auf einen absoluten Kreativposten für das Mittelfeld. Der SVP-​Chefcoach fügt an: „Seine Beidfüßigkeit ist eine zusätzliche, besondere Stärke.“ Ein Eckpfeiler im Pfahlbronner Team, das durch nachrückende Jugendspieler künftig beständig verjüngt wird, zu sein, darin liegt auch Gersters eigener Anspruch.Der technisch versierte Rückkehrer kann mit seinenJahren bereits auf eine bewegte Fußballer-​Laufbahn zurückblicken. Als Jugendspieler wurde er beim. FC Normannia Gmünd ausgebildet und durfte sich auf Landesebene beweisen. Beim TSB Gmünd spielte er vonbismit seinem künftigen Trainer Tuna Tözge zusammen. Es folgten dreieinhalb Jahre in Pfahlbronn, in denen er insgesamtLigaspiele (zehn Tore) absolvierte. In der Winterpause/​zog es den in Mutlangen wohnhaften Gerster zum TSV Großdeinbach, mit dem er in der gleichen Saison die Kreisliga-​A-​Meisterschaft feierte.Der Kontakt nach Pfahlbronn riss nie ab. Sobald die Corona-​Zwangspause beendet sein und die neue Saison beginnen wird, ist die Zeit reif für das lang ersehnte Comeback im schwarz-​weißen Trikot. Wenn auch „nur“ in der Kreisliga B I, denn als Herbstmeister war der SVP einer der größten Leidtragenden der pandemiebedingten Saison-​Annullierung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



128 Aufrufe

316 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb