Schlägereien in der Parlerstraße

Symbolbild

Streitereien in der Parlerstraße führten am Sonntag um kurz vor 21 Uhr zu einem Polizeieinsatz. Nach erster Auskunft fanden Schlägereien zwischen fünf bis sechs Personen statt. Kurz bevor sich die Polizei mit mehreren Streifenwagen und dem Rettungsdienst in die Parlerstraße begab, flüchteten etwa vier Personen

Montag, 03. Mai 2021

Nicole Beuther

26 Sekunden Lesedauer



21

45

07171

3580

Nach Zeugenaussagen machten sich die Personen mit zerrissener Kleidung und Baseballschläger bewaffnet auf den Weg in Richtung Innenstadt. GegenUhr erschienen drei Personen auf dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd und gaben an, dass sie in der Parlerstraße zusammengeschlagen wurden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tatablauf dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd in Verbindung zu setzen, Telefon:/​

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



110 Aufrufe

106 Wörter

27 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb