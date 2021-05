Defekter Hydraulik-​Schlauch: Feuerwehr beseitigt Ölspur

Durch einen technischen Defekt an einem landwirtschaftlichen Fahrzeug lief in der Bachstraße und in der Gmünder Straße am Sonntag gegen 12 . 30 Uhr in Ruppertshofen Hydrauliköl aus.

Sonntag, 30. Mai 2021

Gerold Bauer

Die vom Verursacher sofort alarmierte Feuerwehr streute Ölbinder aus und säuberte die Fahrbahn. Durch aufgestellte Warnschilder wurde verhindert, dass Zweiradfahrer den Kontakt zum Asphalt verlieren und dadurch stürzen.

