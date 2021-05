Jugendhandball: Neue Saison findet zweigeteilt statt

Der Handballbezirk Stauferland teilt via Pressemitteilung mit, dass der Handballverband Württemberg den Meldetermin auf Freitag, 11 . Juni, festgesetzt hat. Dieser Termin ist der Meldeschluss für alle Jugend– und Aktivenmannschaften zum Bezirks– und Verbandsspielbetrieb. Im Jugendspielbetrieb soll in der neuen Saison eine Vor– und eine Hauptrunde stattfinden.

Die Mannschaftsmeldungen des Jugendspielbetriebs finden für die Mannschaften der E– bis A-​Jugend im Online-​Modul „Mannschaftsmeldung“ von https://​mein​h 4 a​.hand​bal​l 4 all​.de/ statt. Der Jugendspielbetrieb findet in einer zweigeteilten Saison statt. Mit einer Vorrunde (September bis Dezember) und einer Hauptrunde (Dezember bis März).



In der Vorrunde wird die leistungsbezogene Einteilung für die Hauptrunde ausgespielt. So ist es geplant in der Baden-​Württemberg-​Oberliga und beim Verbands– und Bezirksspielbetrieb. Für die E-​Jugend ist eine vorgelagerte Einschätzungs-​Runde vorgesehen, um den Vereinen die Möglichkeit einer Selbsteinschätzung zu geben. Weitere Informationen zu einem F-​Jugend– und Mini-​Spielbetrieb wird es zeitnah nach dem Meldetermin geben.

Für die Mannschaften im Aktiven-​Spielbetrieb werden die Einteilungen zur Saison/​übernommen. Die Vereine müssen sich nur bei einer etwaigen Änderung melden. Falls eine Mannschaft nicht mehr antritt oder eine Rückstufung der Spielklasse beantragt wird, muss bis. Juni diese vollständig ausgefüllt bei der spielleitenden Stelle des Bezirkes vorliegen.

