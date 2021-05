Sternchenwallfahrt auf den Rechberg

Fotos: Gerhard Nesper

Üblicherweise findet am Dreifaltigkeitssonntag traditionsgemäß eine Sternwallfahrt der Jugend zum Kloster Untermarchtal statt. Dieser erste Sonntag nach Pfingsten ist keinem Ereignis aus dem Leben Jesu, sondern dem Glaubenssatz der Dreifaltigkeit Gottes in Vater, Sohn und Heiligem Geist gewidmet, weshalb er auch Trinitatis genannt wird.

Sonntag, 30. Mai 2021

Gerhard Nesper

34 Sekunden Lesedauer



Da pandemiebedingt sowohl im letzten, als auch in diesem Jahr diese Großveranstaltung ausfallen musste, hat sich das Vorbereitungsteam dazu entschieden, an verschiedenen Orten in der Diözese Rottenburg-​Stuttgart unter dem Motto „Gehe mutig von Augenblick zu Augenblick“ mehrere kleine Jugendtage abzuhalten und dorthin zu einer „Sternchenwallfahrt“ einzuladen. Einer dieser Orte war am Sonntag auch die Wallfahrtskirche St. Maria auf dem Hohenrechberg. Auf dem Weg dorthin wurden die Gläubigen durch geistliche Impulse auf den Gottesdienst eingestimmt. Was Schwester Judith vom Kloster Untermarchtal mit Nils Kübler in ihrer Dialogpredigt zu sagen hatte steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

