Corona-​Verordnung: Öffnung der Gastronomie, Erleichterungen im Einzelhandel — eine erste Bilanz

Foto: zi

Von Normalität kann noch nicht die Rede sein, dennoch ist bei Gastronomen, Einzelhändlern, Geschäftsleuten, Servicemitarbeitern und Kunden ein Aufatmen zu spüren. Das vergangene Wochenende hat gezeigt, dass bei Einhaltung der Corona-​Regeln vieles möglich ist. Doch es gibt auch Schwachstellen.

Montag, 31. Mai 2021

Nicole Beuther

31 Sekunden Lesedauer



Es sind die vielen Plakate und Hinweisschilder, die einem beim Bummel durch die Innenstadt bewusst machen, dass die Normalität noch ein großes Stück entfernt ist. Immer wieder wird auf die Mundschutzpflicht und das Einhalten des Abstandes hingewiesen. Einige Gastronomen haben Schilder aufgestellt mit der Bitte, dass die Gäste nicht einfach so Platz nehmen dürfen. Dennoch: Verhalten, aber spürbar kehrt das Leben in Schwäbisch Gmünd zurück.





Was für Verwirrung sorgt und wie sich Einzelhändler, Gastronomen und Kunden äußern, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.











