Einhorntunnel Schwäbisch Gmünd: Unfall mit Streifenwagen — die Gründe

Am Samstagabend kam es im Einhorntunne Schwäbisch Gmünd zu einem Unfall mit einem Streifenwagen. Das sind die Hintergründe.

Montag, 31. Mai 2021

Thorsten Vaas

Wie die Polizei mitteilt, war ein-​jähriger Polizist umUhr mit dem Streifenwagen im Einhorntunnel unterwegs, als die Besatzung über einen Falschfahrer auf der Binformiert wurde. Aus diesem Grund entschloss sich der Polizist — „unter Benutzung der Sondersignale“, wie es im Bericht heißt — den Wagen über eine Nothaltebucht zu wenden. Eine nachfolgende-​jährige Autofahrerin erkannte dieses Wendemanöver zu spät und prallte seitlich in den Streifenwagen. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen jeweils ein Schaden in Höhe von etwaEuro. Verletzt wurde niemand.

