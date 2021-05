Lorch: Mann nimmt Polizist in Würgegriff

Foto: Rike /​pix​e​lio​.de

Zwei Polizisten sind am Sonntagmorgen in Lorch verletzt worden. Sie wollten die Personalien eine 24 -​Jährigen feststellen, der sich heftig wehrte. Und einen Polizisten in den Würgefriff nahm.

Montag, 31. Mai 2021

Thorsten Vaas

41 Sekunden Lesedauer



10

24

24

21

Im Bereich des Lorcher Bahnhofs überprüften die Polizisten gegenUhr den Mann, der unvermittelt einem der Beamten den Mund-​Nasen-​Schutz vom Gesicht zog und ihn ins Gesicht schlug. „Außerdem trat der-​Jährige gegen das Knie des Beamten, der hierbei verletzt wurde und später zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden musste“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Der deutlich angetrunkene-​Jährige wurde zu Boden gebracht, wobei er heftigen Widerstand leistete. Sogar als er auf dem Boden lag, gelang es ihm, den bereits vorher angegriffenen Beamten in den Würgegriff zu nehmen und mit Füßen gegen eine weitere Polizeibeamtin zu treten. Dem Mann legten die Polizisten Hand– und Fußfesseln an. Auch seine-​jährige alkoholisierte Begleiterin, die in das Geschehen eingriff, fing unvermittelt an, mit den Fäusten auf die Beamten einzuschlagen; auch sie musste zu Boden gebracht und dort fixiert werden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



66 Aufrufe

164 Wörter

12 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb