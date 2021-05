Luft abgedrückt: Polizei-​Einsatz am Busbahnhof Schwäbisch Gmünd

Foto: NicoLeHe /​pix​e​lio​.de

Eine tätliche Auseinandersetzung am Sonntagabend am Busbahnhof in Schwäbisch Gmünd hat die Polizei und Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Ein 30 -​Jähriger drückte dabei seinem Kontrahenten die Luft ab.

Montag, 31. Mai 2021

Thorsten Vaas

19 Sekunden Lesedauer



30

21

45

19

19

Der-​Jährige umklammerte dabei gegenUhr einen-​Jährigen von hinten, drückte ihm laut Polizeibericht den Brustkorb über einen längeren Zeitraum zusammen, sodass er nicht atmen konnte. Die beiden Männer wurden von Zeugen getrennt. Ein Arzt musste denJährigen behandeln. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat Ermittlungen aufgenommen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



153 Aufrufe

77 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb