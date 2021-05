VfR Aalen: Michael Schaupp erhält Vertrag

Die Jugendarbeit des Fußball-​Regionalligisten VfR Aalen trägt weiterhin ihre Früchte. Nach den vier Spielern Serdar Arslan, Tobias Jahn, Mark Müller und Julian Rümmele im Vorjahr schafft nun auch Michael Schaupp aus der eigenen U 19 den Sprung in die erste Mannschaft des VfR. Schaupp hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Schaupp durchlief sämtliche Jugendmannschaften beim VfR Aalen und entwickelte sich auch in der eigenen Uzu einem Führungsspieler. In der laufenden Saison/​kam Schaupp bereits zwei Mal im Aalener Regionalliga-​Team zum Einsatz, darunter war auch sein Startelfdebüt beim-Unentschieden gegen den Bahlinger SC.„Ich bin sehr froh, dass unsere Talentschmiede wieder einen hervorragenden jungen Spieler ausgebildet hat, der nun beim VfR Aalen seine nächsten Schritte gehen kann, bei welchen ihn der Verein auch bestmöglich unterstützen wird“, sagt Giuseppe Lepore. „Michael Schaupp ist ein Spieler, der uns mit Sicherheit in der neuen Saison weiterhelfen kann und sein Bestes für den Verein geben wird. Mein besonderer Dank geht an dieser Stelle auch an unsere Jugendtrainer, die Talente wie Schaupp früh erkennen und auf ihrem Weg unterstützen“, fügt der Geschäftsführer des VfR Aalen hinzu.

