Waldstetten: Gleitschirmflieger von Bergwacht gerettet

Symbolfoto: Gasser Alexander /​pix​e​lio​.de

Ein Gleitschirmflieger ist am Sonntag Waldstetten in 25 Metern Höhe in den Bäumen hängen geblieben. Wie es dazu kam.

Montag, 31. Mai 2021

Thorsten Vaas

22 Sekunden Lesedauer



40

40

Der-​jährige Gleitschirmflieger machte laut Polizeiangaben eine Windböe dafür verantwortlich. Er war im Bereich des Waldes unterhalb der Skihütte in der Luft unterwegs, als ihn die Winböe traf, sein Gleitschirm sich verdrehte sich daraufhin. In einem Spiralflug sei er in den Baum geflogen, heißt es im Polizeibericht. Obwohl der-​Jährige offenbar unverletzt blieb, wurde er sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht. Mit im Einsatz war auch die Bergwacht Schwäbisch Gmünd.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



194 Aufrufe

88 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Waldstetten ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb