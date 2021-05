Abitur 2021 im Zeichen des Corona-​Virus

Foto: astavi

Wie schon im vergangenen Jahr steht auch das Abitur 2021 im Zeichen des Corona-​Virus. Angesichts der aktuellen Situation haben die Schüler die Wahl zwischen Haupt– und Nachtermin. An den allgemein bildenden und beruflichen Gymnasien in Gmünd gibt es eine klare Tendenz – niemand möchte den Haupttermin versäumen. Das hatte am Montag, einen Tag vor Beginn der Abi-​Prüfungen, auch Auswirkungen auf das Schnelltest-​Angebot. Nur wenige Schüler nutzten die Möglichkeit, sich auf Corona testen zu lassen.

Dienstag, 04. Mai 2021

Nicole Beuther

34 Sekunden Lesedauer







Wie das Testen vonstatten ging, weshalb nur wenige Schüler davon Gebrauch machten und unter welchen Bedingungen das Abitur startet, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Ganz bewusst hatten sich die Gmünder Schulleitungen dafür entschieden, das freiwillige Schnelltest-​Angebot einen Tag vor der ersten Abi-​Prüfung anzubieten. Zu groß wäre die Unruhe gewesen, wenn der Corona-​Test am Dienstag kurz vor der Deutsch-​Prüfung stattgefunden hätte.

