Herlikofer Berg: Auf der großen Straßenbaustelle geht es flott vorwärts

Foto: hs

Schon im Oktober soll auf der bislang schwer ramponierten Landesstraße zwischen Gmünd und Herlikofen Einweihung gefeiert werden. Auf der Baustelle geht es flott vorwärts.

Dienstag, 04. Mai 2021

Heino Schütte

Sorgen gibt es während der Baustellenzeit auf der benachbarten Schwarzwaldstraße, wo auf der Ausweichstrecke viel gemogelt und leider auch gerast wird. Sie ist eigentlich nur für Anliegerverkehr und die Buslinien frei. Was sich am Herlikofer Berg tut, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

