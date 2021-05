Küchenbrand in Leinzell

Zu einem Küchenbrand kam es am Montag in einem Mehrfamilienhaus in der Weiherstraße in Leinzell. Ursache war ein überhitztes Ladekabel eines Akku-​Handstaubsaugers, das zu einer Rauchentwicklung in der Küche geführt hatte. Dadurch wurde gegen 17 Uhr der Rauchmelder ausgelöst.

Ein Nachbar öffnete mit einem Schlüssel die Wohnungstüre, löschte den Brand in der Küche und verließ anschließend das Gebäude. Der Nachbar sowie zwei weitere Hausmitbewohner kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.Euro. Die Feuerwehren Leinzell, Schwäbisch Gmünd und Iggingen waren mitWehrleuten im Einsatz. Außerdem waren drei Rettungsfahrzeuge sowie eine Notärztin vor Ort.

