Sturmtief Eugen: Der ehrwürdige Leutze-​Saal im Stadtgarten wird zum schrägen Einzelsitz

Foto: hs

Ohne nennenswerte Folgen hat am Dienstag das Sturmtief Eugen den Ostalbkreis durchquert. Immerhin darf über diesen „bösen Streich“ von Eugen in Schwäbisch Gmünd geschmunzelt werden. Die Sitzplatzkapazität des ehrwürdigen Leutze-​Saals im Congress Centrum Stadtgarten wurde mit dieser stürmischen Wegweisung von 400 auf einen reduziert.

Dienstag, 04. Mai 2021

Heino Schütte

29 Sekunden Lesedauer



100

Stürmischen Böen von bis zukm/​h waren vor allem in den Höhenlagen zu spüren. Allerlei Ast– und Tannenzapfenmaterial machte sich selbstständig. Und manches Gartenmöbel schlug einen Purzelbaum. Größere Schäden wurden zumindest im Gmünder Raum nicht bekannt. Dennoch waren zahlreiche umgestürzte Bauzäune und Verkehrszeichen zu sehen. Auch einige schrägliegende Baustellentoiletten waren zu sehen, so auch am Congress Centrum Stadtgarten mit windschiefgewordener Wegweisungen. Zum Glück saß da gerade niemand im „stillen Leutze-​Saal“!

204 Aufrufe

116 Wörter

1 Stunde Online



