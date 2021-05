Versuchter Aufbruch von Wohnmobilen

Zu einem versuchten Aufbruch von Wohmobilen kam es auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Liasstraße. Zwischen Montag, 18 . 30 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Dieb zwei dort abgestellte Wohnmobile aufzuhebeln. Der Versuch misslang, die Polizei sucht nun Zeugen.

Dienstag, 04. Mai 2021

Nicole Beuther

Ein Wohnmobil der Marke Ford Nugget wurde zusätzlich auf beiden Fahrzeugseiten und am Heck beschädigt. An den beiden Wohnmobilen entstand ein Schaden in Höhe von etwaEuro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer/​entgegen.

