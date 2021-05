Rems-​Murr-​Kreis setzt auf Cosima-​App

Der Rems-​Murr-​Kreis setzt im Kampf gegen die Ausbreitung von Corona-​Infektionen auf eine eigene App: RMK-​Cosima. Mit der App können Selbst-​Schnelltests digital erfasst und als Nachweis genutzt werden. Registrierte Schulen und Unternehmen haben bereits losgelegt.

Der Rems-​Murr-​Kreis verfügt inzwischen über ein Netz von rundCorona-​Schnell-​Testzentren, die alle über „COSAN“, die Softwarelösung des Landkreises vernetzt sind. Das Netzwerk ermöglicht sowohl den Bürgerinnen und Bürgern, als auch den Schnell-​Testzentren im Landkreis eine zentrale Online-​Buchungsplattform. Ergebnisse kommen direkt aufs Smartphone und positive Befunde landen digital im Gesundheitsamt. „Wir wollen mit dieser App eine Lücke zu ‘Luca’ und der ‘Corona-​Warn-​App’ schließen. Denn mit dieser Cosima-​Anwendung können auch Test erfasst werden, die im Selbsttest unter Aufsicht einer legitimierten Testperson, beispielsweise an Schulen oder auch in Betrieben, durchgeführt werden“, so Dr. Richard Sigel, Landrat im Rems-​Murr-​Kreis. Mehr über die Maßnahme im Rems-​Muss-​Kreis lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Mai.

