Astrazeneca: Priorisierung aufgehoben

Bund und Länder geben den Impfstoff von Astrazeneca nun für alle frei. Alle, die wollen, dürfen sich nun mit dem Vakzin des britisch-​schwedischen Pharmaunternehmens impfen lassen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag mit. Das müssen Sie nun wissen:

Donnerstag, 06. Mai 2021

Thorsten Vaas

Die Priorisierung für Astrazeneca wird aufgehoben. Auch den Zeitpunkt der Zweitimpfung, die seither zwingend nach zwölf Wochen erfolgen konnte, kann nun der behandelnde Hausarzt in Absprache mit dem Impfling innerhalb von vier bis zwölf Wochen nach der ersten Spritze festlegen. Wer wann welchen Impfstoff in den Arztpraxen bekommt, entscheiden also Hausärztinnen und –ärzte nach „ärztlichem Ermessen“.Zudem vereinbarten Bund und Länder, Zwölf– bis-​Jährigen bis Ende Ausgust ein Impfangebot mit Biontech zu machen. Voraussetzung ist, dass der Impfstoff ab zwölf Jahren zugelassen wird.Nachdem vor allem bei jüngeren geimpften Frauen in der Vergangenheit Einzelfälle von Hirnthrombosen aufgetreten waren, empfahl die Ständige Impfkommission in Deutschland, den Impfstoff von Astrazeneca nur für Personen überJahre einzusetzen. Jüngere konnten den Impfstoff zwar bekommen, jedoch nur nach einer Beratung mit dem Hausarzt.

