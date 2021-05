Footvolley-​Cup muss erneut abgesagt werden

Archivfoto: Kessler

Wie schon 2020 kann auch in diesem Jahr pandemiebedingt der von der Rems-​Zeitung präsentierte „Sparkassen Footvolley-​Cup“ in Schwäbisch Gmünd nicht über die Bühne gehen. Organisator Sascha Kühne stellt aber als Alternative ein Beachvolleyball-​Turnier im Sommer in Aussicht.

„Wir müssen den Footvolley-​Cup auch in diesem Jahr leider absagen“, teilt Sascha Kühne von der Sevotion GmbH mit. An Pfingsten hätte die im vergangenen Jahr ausgefallene sechste Auflage dieses mit internationalen Mannschaften hochkarätig besetzte mehrtägige Turnier nachgeholt werden sollen. Doch Corona macht diesem Vorhaben auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung.







