7 -​Tage-​Inzidenz im Ostalbkreis: Landrat sieht keinen Grund zur Entwarnung

Pandemieverlauf Ostalbkreis

Auch im Ostalbkreis sinkt die 7 -​Tage-​Inzidenz allmählich. Betrug der Wert am 28 . April noch 257 , 6 liegt er nun bei 214 , 6 . Damit lassen sich nach Ansicht von Dr. Joachim Bläse zwar erste Wirkungen der Bundesnotbremse erkennen, die vollständige Trendwende sieht der Landrat aber noch nicht erreicht.

Freitag, 07. Mai 2021

Nicole Beuther

1 Minute 56 Sekunden Lesedauer



100

165

100

150

&

1000

&

1000

800

200

„Wir müssen weiterhin alles unternehmen, um die Zahl der Neuinfektionen deutlich zu reduzieren, wenn wir bis Pfingsten an den geplanten Öffnungsszenarien im Land teilhaben wollen“, so Bläse. Deshalb werden Kommunen und Polizei die Einhaltung der Corona-​Maßnahmen weiterhin kontrollieren. Auch Dagobert Hämmerer, Vorsitzender des Hotel– und Gaststättenverbandes Dehoga im Ostalbkreis, bittet um Unterstützung: „Die hohen Inzidenzwerte im Landkreis machen uns große Sorgen – auch weil wir wissen, dass wir nach der neuen Rechtslage erst wieder eine Chance auf Betriebsöffnungen in Gastronomie und Hotellerie haben, wenn der Inzidenzwert stabil unterliegt. Mein Appell und meine herzliche Bitte an alle Kolleginnen, Kollegen, Mitbürgerinnen und Mitbürger lautet daher: Bitte halten Sie sich an die Anti-​Corona-​Regeln – und die Testvorgaben im eigenen Interesse, aber auch, um den Branchen wieder eine Perspektive zu geben, die derzeit nicht arbeiten dürfen. Jede und jeder von uns kann da einen Beitrag leisten und mithelfen, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen und dass dann auch die Beschäftigten in Hotellerie und Gastronomie wieder arbeiten dürfen.“Nicht ganz so niedrig wie die Schwelle für die Öffnung von Gastronomie und Hotellerie liegen die Werte, ab denen Schulen und Kitas wieder in Präsenz stattfinden dürfen. Diese können ab einer stabilen Inzidenz von unterwieder starten und der sonstige Einzelhandel hat ab einem Wert von über, aber unterzumindest die Perspektive auf ClickMeet mit negativem Schnelltest.Mit Blick auf die bevorstehenden Fest– und Feiertage mehrerer Religions– und Glaubensgemeinschaften erinnert der Landrat ein weiteres Mal an die Kontakt– und Ausgangsbeschränkungen und bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die Regelungen zu halten.Die Arbeitgeber bittet Bläse, wo immer möglich, den Beschäftigten Homeoffice anzubieten, um Ansteckungen über die Betriebe zu vermeiden. Ziel müsse es sein, den erzielten Impffortschritt zu unterstützen.So hat der Ostalbkreis auch diese Woche wieder eine überdurchschnittlich hohe Impfstoffmenge vom Land erhalten, die sofort in die Terminschiene eingestellt wurde und in den nächsten Tagen verimpft wird. Erstmals geliefert wurden auchDosen des Impfstoffs von JohnsonJohnson, bei dem nur eine Injektion erforderlich ist und der ab diesem Freitag bereits verimpft wird.Ebenfalls zum ersten Mal werden durch die Teams des Kreisimpfzentrums ab diesem Wochenende täglich mehr alsImpfungen, davon überErst– und gutZweitimpfungen, durchgeführt, informiert Peter Schmidt, der gemeinsam mit Hariolf Zawadil als Ärztliche Leitung des Impfzentrums fungiert.Die Auslastung des Kreisimpfzentrums steigt also kontinuierlich weiter. Bis mindestens Mitte August sollen den Plänen des Landes zufolge die Impfzentren und damit auch das Kreisimpfzentrum des Ostalbkreises in Aalen in Betrieb bleiben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



168 Aufrufe

466 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb