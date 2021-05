Corona-​Lagebericht: 9 weitere Todesfälle im Ostalbkreis

Screenshot: RZ

Neun weitere Menschen sind im Ostalbkreis im Zusammenhang mit Covid-​ 19 gestorben, und das an einem Tag — so viele wie in keinem anderen Landkreis in Baden-​Württemberg. Der Lagebericht für den Ostalbkreis und den Rems-​Murr-​Kreis:

Freitag, 07. Mai 2021

Thorsten Vaas

213

4

0

97

89

164

8

0

92

80

100

000

7

19

1

14

357

357

19

42

52

16

19

10

19

30

77

18

621

339

19

43

48

19

19

14

19

39

58

Im DIVI-​Intensivregister werden tagesaktuell die betreibbaren Intensivbetten gemeldet, also Plätze für die entsprechende Geräte und qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. In der Meldung für den Ostalbkreis sind darin auch etwa 20 Betten des SRH Fachkrankenhauses Neresheim (für Patienten mit schweren Hirnschädigungen) eingeschlossen. Für die Bewältigung der Corona-​Pandemie ausschlaggebend ist die Auslastung der für Covid-​ 19 -​Behandlungen verfügbaren Erwachsenenbetten.







Die Lage im: Inzidenz:, R-​Wert:, Zunahme umFälle. Die Lage im: Inzidenz:, R-​Wert:, Zunahme umFälle. Die Inzidenz steht für die Anzahl neuer Fälle jeEinwohnende inTagen. Der Reproduktionswert R steht für die Anzahl der Personen, die eine infizierte Person durchschnittlich mit Covid-​infiziert. Bei R

