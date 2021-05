Die VGW feiert ihr 100 -​jähriges Bestehen

Fotos: VGW

Für die Stadt Schwäbisch Gmünd ist sie ein unverzichtbarer Partner bei der Stadtentwicklung, für viele Mieter der Partner, der Wohnraum zu bezahlbaren Preisen anbietet: 2021 feiert die Vereinigte Gmünder Wohnungsbaugesellschaft, kurz VGW, ihr 100 -​jähriges Bestehen.

Freitag, 07. Mai 2021

Manfred Laduch

29 Sekunden Lesedauer



Besonders starke Zeiten hatte das als „Gmünder Siedlungsgesellschaft“ gegründete Unternehmen gerade dann, wenn die Menschen in Schwäbisch Gmünd unter Wohnungsnot zu leiden hatten — also in der Gründungszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem großen Zuzug von Heimatvertriebenen. Dass allerdings die stärksten Zeiten der VGW gerade erst begonnen haben, davon zeigt sich Geschäftsführer Celestino Piazza im Interview überzeugt, das ebenso wie eine Geschichte des Unternehmens und ein Ausblick auf dessen Zukunft Teil einer fünfseitigen Sonderveröffentlichung in der Rems-​Zeitung am Samstag ist.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



101 Aufrufe

116 Wörter

30 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb