Festival-​Absage in Heubach: „Wasser mit Geschmack“ erst 2022 wieder

Foto: Sebastian Fauser

Leicht haben sich die Organisatoren die Entscheidung nicht gemacht, doch letztlich blieb ihnen nichts anderes übrig: Das eigentlich für 28 . August geplante „Wasser mit Geschmack“-Festival in Heubach findet erst 2022 statt. Als Grund für die Verschiebung wird die nach wie vor fehlende Planungssicherheit genannt.

Freitag, 07. Mai 2021

Nicole Beuther

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



2021

2022

27

2022

2022

27

2022

Nachdem Corona im letzten Jahr alle größeren Veranstaltungen ausnahmslos in die Knie zwang, waren die Veranstalter des elektronischen Musikfestivals in Heubach für den Festivalsommereigentlich guter Dinge. Die aktuelle Situation ist aber leider noch immer von hohen Zahlen, Unsicherheit und ungewissen Regelungen sowie Perspektiven für Veranstaltungen geprägt. Aufgrund der fehlenden Planungssicherheit sieht man nun keine Möglichkeiten, diesen August wie gewohnt ein Wasser mit Geschmack Festival stattfinden zu lassen. „Wir können und wollen kein Festival mit Abstandsregelung, Ausschankverboten und weiteren Hygienemaßnahmen organisieren“, kommentiert Orga-​Mitglied Matthias Kiwus die Situation.Mit schweren Herzen wird das Wasser mit Geschmack Festival (erneut) ins nächste Jahr verschoben. Zusammen mit allen Helfern wird zuversichtlich und positiv in das Jahrgeblickt. Neuer Termin ist der. August. „Wir sind uns sicher, dass wir dann zusammenkommen und ausgelassen und voller Freude bis in die späten Abendstunden hineintanzen werden – Arm in Arm!“ so Chen Hen Mai, einer der Organisatoren.Für die Veranstaltung im letzten Jahr waren die ersten Tickets schon verkauft. Allen Ticketinhabern wird die Möglichkeit gegeben, mit dem bereits erworbenen Ticket auch im Jahrmitzufeiern. Nach dem normalen Zeitplan soll es noch in diesem Jahr neue Tickets für den. Augustgeben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



101 Aufrufe

244 Wörter

38 Minuten Online



Beitrag teilen



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Nachrichten und Tipps im Remstal

#gemeinsam - Lieferdienste und Hilfsangebote

Corona-Hilfsangebote zwischen Wald und Alb