Start für schnelles Internet in Göggingen

758 Haushalte in Göggingen, Horn und Mulfingen haben nun Zugang zu schnellem Internet. Am Freitag wurden die Anlagen offiziell in Betrieb genommen. Zumindest 50 Mbit/​s betrage jetzt die Geschwindigkeit bei der Datenübertragung, so Bürgermeister Walter Weber.

Freitag, 07. Mai 2021

Manfred Laduch

2018

Begonnen hatten die Ausbauarbeiten in Göggingen und den zwei Teilorten im Dezember. Unterstützt vom Breitbandkompetenzzentrum des Ostalbkreises, Komm​.Pakt​.Net und dem Ingenieurbüro GeoData wurde die Gemeinde zunächst an das Backbonenetz des Ostalbkreises angebunden. Warum trotz Hochpreisphase der geplante Kostenrahmen eingehalten wurde und bei wem sich Interessenten aus Göggingen, Horn und Mulfingen melden sollten, wenn sie die hohe Netzgeschwindigkeit genießen wollen, steht in der Samstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

