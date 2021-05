Tag der Städtebauförderung am 8 . Mai

Fotos: Stadt schwäbisch Gmünd

Das Gesicht der Stadt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Maßgeblich dazu beigetragen hat die Städtebauförderung, seit 50 Jahren eine zentrale Säule der Stadtentwicklungspolitik des Bundes. Da das Jubiläum 2021 nicht in gewohnter Form stattfinden kann, lädt Gmünd zu einem virtuellen Stadtrundgang ein.

Freitag, 07. Mai 2021

Nicole Beuther

Welche Bedeutung dem Tag der Städtebauförderung zukommt und welche Projekte Gmünd beim virtuellen Stadtrundgang in den Mittelpunkt rückt, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Im Rahmen eines Pressegesprächs hat Baubürgermeister Julius Mihm auf den besonders prägenden Stadtumbau der vergangenen Jahre zurückgeblickt. Gleichzeitig hat er mit seinen Mitarbeitern künftige Handlungsfelder von Städtebauförderung und Stadtentwicklungspolitik benannt.

