Aktionswochenende zur Bekämpfung von Motorradunfällen

Foto: Niko Korte, pixelio

Mit den steigenden Temperaturen startet auch die Motorradsaison. Aber besonders bei Motorradfahrern besteht ein erhöhtes Risiko, bei Verkehrsunfällen schwere oder tödliche Verletzungen davonzutragen, schreibt das Polizeipräsidium Aalen in einer Mitteilung an die Medien. An diesem Wochenende wurde vom Ministerium zum Aktionswochenende zur Bekämpfung von Motorradunfällen aufgerufen.

Samstag, 08. Mai 2021

Nicole Beuther

52 Sekunden Lesedauer



Neben dem Risiko schwerer Unfälle rückt über die warme Jahreszeit auch ein anderer Punkt verstärkt in den Fokus der Polizei: Immer wieder beschweren sich Anwohner bei der Polizei über den Lärm durch Motorradfahrende, besonders an beliebten Motorradstrecken. Aus diesem Grund wurde für das Wochenende vom 7 . bis zum 9 . Mai durch das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration zu einem landesweiten Aktionswochenende zur Bekämpfung von Motorradunfällen aufgerufen. Das Polizeipräsidium Aalen beteiligt sich ebenfalls an diesem Aktionswochenende und führt während des Wochenendes flächendeckend in allen drei Landkreisen an 26 Stellen Kontrollen durch. Dabei werden rund 100 Polizeibeamte und –beamtinnen im Einsatz sein. Diese Maßnahmen werden durch die polizeiliche Prävention begleitet, um durch Präventionsmaterialien und persönliche Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern weiter auf die im Straßenverkehr für Motorradfahrer lauernden Gefahren zu sensibilisieren und eine Normentreue bei allen Verkehrsteilnehmern zu erreichen. Überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch Hauptunfallursache Nummer eins für Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorradfahrenden. Um hier entgegenzuwirken, werden im Rahmen des Kontrollwochenendes auch verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

