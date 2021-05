Städtepartnerschaftsprojekt „Boulevard der Partnerstädte“ in Gmünd

Foto: astavi

9 . Mai 1950 schlug der französische Außenminister Robert Schuman in einer Rede die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vor. Dies war die Geburtsstunde der Europäischen Union. Ein weiteres wichtiges Datum: Der 8 . Mai 1945 . An diesem Tag endete der Zweite Weltkrieg. Um den beiden Tagen zu gedenken, findet das Städtepartnerschaftsprojekt „Boulevard der Partnerstädte – farbenprächtig in die Zukunft“ in Gmünd statt. Am. Maischlug der französische Außenminister Robert Schuman in einer Rede die Schaffung einer

Samstag, 08. Mai 2021

Nicole Beuther

42 Sekunden Lesedauer



Vom 8 . Mai bis zum 11 . September findet das Städtepartnerschaftsprojekt „Boulevard der Partnerstädte – farbenprächtig in die Zukunft“ in Schwäbisch Gmünd virtuell und analog statt. Oberbürgermeister Richard Arnold und Landrat Dr. Joachim Bläse haben am Freitag den Boulevard der Partnerstädte in der Bocksgasse gemeinsam eröffnet. Ab Sonntag, 9 . Mai, werden sie sich zudem zum Thema Europa jeweils in einer Videobotschaft äußern.





