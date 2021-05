90 -​jähriger wohlbehalten zurückgekehrt

Nachdem ein 90 -​Jähriger aus dem Bereich Bettringen vermisst gemeldet wurde, startete die Polizei am Samstag eine umfassende Suche, auch ein Polizeihubschrauber kam kurz nach Mitternacht zum Einsatz. Am Sonntagmittag teilte die Polizei nun mit, dass der Mann am Morgen selbstständig und wohlbehalten in seine Wohnung zurückgekehrt ist.

Neben mehreren Streifenwagen wurde am Sonntag abUhr auch ein Polizeihubschrauber in die Suche einbezogen. Aufgrund der Gesamtumstände musste davon ausgegangen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.

